حملة مكثفة لضبط العمل بالمنشآت الطبية الخاصة في المنوفية

شنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمدينة شبين الكوم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بضرورة المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة.

وأسفرت الحملة، التي قادتها إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتورة شيرين مسعد، عن المرور على 140 منشأة طبية متنوعة، شملت عيادات ومستشفيات ومراكز أشعة.

وجاءت نتائج التفتيش بتطابق 50 منشأة للاشتراطات الصحية، بينما تم إنذار 55 منشأة بضرورة تلافي المخالفات، بالإضافة إلى تحرير محاضر شرطة لـ5 منشآت واتخاذ إجراءات الغلق الإداري لـ6 منشآت أخرى، مع استصدار 29 قرار غلق جديد.

كما تم خلال الحملة ضبط أدوية غير مسجلة في أحد مراكز الجلدية كانت تُستخدم في الحقن، وتم إخطار النيابة العامة، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية ضد عيادات يديرها أشخاص غير مختصين، مما يعد مخالفة لقانون ممارسة مهنة الطب.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود مديرية الصحة بالمنوفية لضمان جودة الخدمات الصحية وسلامة المواطنين.