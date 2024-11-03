أشمون ترفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء

عقد خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم اجتماعاً تنسيقياً مع رؤساء الوحدات المحلية القروية بمقر ديوان عام مجلس المدينة، بحضور نائبه رمضان محمدي، ومسؤولي مبادرة "حياة كريمة"، ومديري الإدارات المختصة.

تناول الاجتماع الاستعدادات اللازمة لمواجهة موسم الشتاء وهطول الأمطار، حيث وجه النمر بتجهيز سيارات شفط الأمطار والتأكد من جاهزية المعدات للتعامل السريع مع الطوارئ، كما شدد على تنظيف وتطهير بلاعات الصرف باستمرار، وتكثيف صيانة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية بالتنسيق مع شركة كهرباء أشمون، حرصاً على سلامة المواطنين خلال التقلبات الجوية.

ناقش الاجتماع مستجدات الأسواق الحضارية التي تم إنشاؤها ضمن مبادرة "حياة كريمة"؛ حيث أُعلن عن خطط لطرحها للإيجار وتسكينها لتقليل الباعة الجائلين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ووجه النمر بتكثيف الحملات التموينية والصحية لمكافحة الاحتكار وضبط الأسعار وحماية المستهلكين من السلع غير الصالحة.

وفي إطار تحسين الخدمات العامة، شدد النمر على ضرورة الاستمرار في رفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة، وسرعة البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حفاظاً على الصالح العام.

وطالب بمتابعة نظافة الشوارع والميادين، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية.

واختتم النمر الاجتماع بالتأكيد على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين والاستجابة لشكواهم، بما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة لأهالي أشمون.