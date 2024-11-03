التحفظ على سائقي سيارتين ملاكي تسببا في إصابة 6 أشخاص بـأكتوبر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بمدينة 6 اكتوبر، وأمرت بالتحفظ على سائقي السيارتين للتحقيق حول ملابسات الحادث، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي المستشفي العلاج.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

