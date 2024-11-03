غدًا.. انطلاق فعاليات "ملتقى القاهرة للحرف التراثية والتقليدية"

تنطلق غداً فعاليات "ملتقى القاهرة للحرف التراثية والتقليدية - أيادي بلادي" في حديقة الأندلس التاريخية، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، بمشاركة واسعة من المهتمين بالحرف اليدوية والتراثية تحت رعاية وزارة الثقافة، ومحافظة القاهرة .



وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الوزارة حرصت على استغلال فرصة استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، بهدف إلقاء الضوء على التراث المصري الغني من الحرف التقليدية، وتعريف ضيوف مصر من جميع أنحاء العالم بهذه الحرف التي تمتد لقرون. ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة للحفاظ على الهوية التراثية ودعم الصناعات اليدوية، حيث سيشهد الملتقى عروضا حية وورش عمل تفاعلية تبرز مهارة الحرفيين المصريين.

وتابع: “يقام الملتقى في حديقة الأندلس بعد عملية تطوير شاملة. مشيرًا إلى أن الحديقة، التي تُعد أول حديقة سجلت كأثر في مصر، ستحتضن الملتقى لتعكس دورها في ذاكرة أجيال عديدة. وستشارك قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، مثل صندوق التنمية الثقافية، وقطاع الفنون التشكيلية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، في إثراء فعاليات هذا الحدث”.