توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1137 مواطنا بدمياط

أعلنت مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد بدران عن استمرار انعقاد القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق وتوفير الخدمات العلاجية بالمجان للمواطنين ، حيث أنطلقت طبية مجانية بقرية كرم ورزوق بمركز فارسكور استمرت على مدار يومين ، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان".

حيث أشار البيان الصادر عن مديرية الصحة، إلى أن القافلة تضمنت ٩ عيادات بعدد ٧ تخصصات طبية ، علاوة على تضمنها وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، وتردد عليها ١١٣٧مواطنًا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم إحالة عدد ٣ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، وأيضًا إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٣ حالات ، وإجراء ١١٦ تحليل بمعمل الدم و ١٥ تحليل بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص ٧ حالات بالأشعة و ١٢ حالة بالسونار ، وفحص ١١٥ حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وعقد ٧ ندوات للتثقيف الصحى حضرها ٧٢ مواطن.

وشاركت مديرية الصحة بفريق متحرك شامل لتقديم الكشف المبكر عن الأورام السرطانية و الاعتلال الكلوي و الامراض المزمنة ، كما شاركت مديرية الشباب و الرياضة بالعديد من الأنشطة الرياضيه وباستضافة فعاليات المبادرة ، كما قامت مديرية الطب البيطري بعمل قافلة بيطرية شاملة علاجية للطيور و الماشية بالمجان وندوة عن الخدمات التي تقدمها الإدارة البيطريه .

وقامت مديرية الأوقاف بالتعاون مع وحدة السكان بتنفيذ ندوة توعوية عن مبادرة تحدث معه التي تستهدف الرجال واهمية دور الاب في تربية الابناء وكيفية المحافظة على الترابط الأسري منعا لمشاكل الطلاق ، وبالتعاون مع الإدارة الصحيه ندوة عن الضغط العصبى وكيفية علاجه ، كما قدمت لجنه من الوعظ والافتاء بالازهر ندوة عن مبادرة تحدث معه والأسرة بداية المجتمع وكيفية الحفاظ على الاسره من مشاكل الطلاق وتم الرد على استفسارات الحضور من لجنة الفتوى كما شاركت مديرية الاوقاف ندوة عن تربية الأولاد في الاسلام وحسن اختيار الزوجه والأسرة بداية المجتمع .