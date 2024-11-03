تحقيقات موسعة حول إصابة 12 عاملا باختناق داخل مصنع حلوى بأكتوبر

أجرت جهات التحقيق بالجيزة تحقيقا موسعاً حول اصابة 12 عامل بحالات اختناق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ اكتوبر ، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث والذي تبين أن استنشاقهم النشادر هو سبب ذلك، وأمرت باستدعاء صاحب ومسؤول التشغيل لمعرفة كيفية تسرب هذه المادة للعمال، بعدما استعملت عن الحالة الصحية للمصابين، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوجود حالات اختناق وضيق تنفس داخل مصنع حلوي بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة 12 عامل بحالات اختناق وضيق تنفس نتيجة استنشاق النشادر، جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



