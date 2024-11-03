رصد أول الأمطار على محافظة الإسكندرية.. صور

تشهد محافظة الإسكندرية تكاثر للسحب المنخفضة والكثيفة المحملة بالأمطار الرعدية، وسط سقوط إمطار متفاوتة الشدة، تزامنا مع وجود ظاهرتي الرعد والبرق والتي تنير سماء الإسكندرية، وسجلت درجات الحرارة منذ قليل 21 درجة مئوية، وسرعة رياح 8 كم/ ساعة.

أجرى اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جولة تفقدية لمتابعة سير العمل خلال النوة متفقدًا تمركزات سيارات والمعدات الشركة بمناطق "وسط، شرق، المنتزه أول، والمنتزه ثان"؛ للتأكد من جاهزيتها وتفقد محطات منطقتي "المنتزه أول، والمنتزه ثان"، وفور تلقى بيان هيئة الأرصاد الجوية تم إيقاف الإجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة وتضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة" بالإضافة إلى انتشار السيارات والبدالات بكافة المناطق الساخنة بمحافظة الإسكندرية.

وأكد "نافع" على جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار في حال حدوثها .

وشدد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن 175 على مدار الساعة؛ لتلقي الشكاوي، والعمل على حلها فورًا .