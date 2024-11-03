سقوط أمطار خفيفة علي المدن والقرى الساحلية في البحيرة.. صور

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأحد، تقلبات جوية مصحوبة بهطول أمطار خفيفة على عدة مناطق من بينها المدن والمراكز، وخاصة على المناطق الساحلية مثل كفر الدوار وأبو حمص وإدكو ورشيد.

و شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على أهمية رفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات الرقابية في جميع أنحاء المحافظة وفي مختلف القطاعات.

وحثت محافظ البحيرة، على متابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والصرف الصحي وصفايات الأمطار.

وأكدت عازر على ضرورة التنسيق الفعال بين جميع الجهات ذات الصلة لمواجهة أي حوادث طارئة أو أزمات محتملة.

وشددت على ضرورة استمرار عمل غرف العمليات في المراكز والمديريات لاستقبال البلاغات وتبادل المعلومات بشكل فوري، مع مراجعة جميع الاستعدادات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والمعدلات الطبيعية للتصريف.