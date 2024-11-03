مهتز نفسيا.. التحريات تكشف محاولة شاب ذبح نفسه داخل فرع أحد البنوك بالجيزة

كشفت التحريات التي أجراها المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، في واقعة قيام شاب بمحاولة ذبح نفسه داخل فرع احد البنوك بدائرة القسم، أن الشاب يعاني من اهتزاز نفسي وتمت السيطرة على الموقف في حينها.

شاب يحاول ذبح نفسه داخل بنك

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام شاب بالدلوف إلي فرع أحد البنوك وكسر زجاجة مهددا بإنهاء حياته ذبحا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ وتبين أن الشاب يعاني من اهتزاز نفسي وتمت السيطرة على الموقف.

وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.