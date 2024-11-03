كبار السن ينامون أقل.. حقيقة 7 أساطير شائعة حول النوم

الأحد 03/نوفمبر/2024 - 09:29 م

النوم جزء أساسي من حياتنا، لكن هناك العديد من المعتقدات الخاطئة التي تؤثر على عاداتنا وجودة نومنا، من مدة النوم المثالية إلى تأثير تناول الطعام قبل النوم، تتنوع الأساطير حول النوم ويختلط البعض بينها وبين الحقائق، مما قد يؤدي إلى عادات نوم سيئة تؤثر سلبًا على الصحة العامة، وتقدم لكم “البوابة نيوز” 7 شائعات من أكثر هذه الأساطير شيوعًا، وفقًا لما نشره موقع "Live Science".

الجبن يسبب الكوابيس

هناك اعتقاد بأن تناول الجبن قبل النوم يؤدي إلى الكوابيس، إلا أن الدراسات لم تؤكد ذلك، فقد أشارت مراجعة أجريت عام 2015 إلى أن الأحلام المزعجة ترتبط أكثر بالعادات الغذائية غير الصحية والأكل العاطفي، ومع ذلك، يُفضل تجنب تناول الطعام ليلاً للحفاظ على إيقاع الجسم الطبيعي والنوم بهدوء.

الرياضة في المساء تؤثر على النوم

رغم الاعتقاد بأن التمارين المسائية تضر بجودة النوم، إلا أن دراسة نشرت في مجلة *Sleep Medicine* عام 2016، أظهرت أن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة في المساء أبلغوا عن نوم أفضل مقارنة بالأيام التي لم يمارسوا فيها الرياضة، شرط أن يكون التمرين قبل أربع ساعات من النوم.

يمكن الاعتماد على خمس ساعات فقط من النوم

بعض الأشخاص يتكيفون مع قلة النوم، لكن الغالبية يحتاجون إلى فترات أطول للبقاء بصحة جيدة، وقد اكتشف العلماء طفرات وراثية نادرة لدى بعض الأفراد تسمح لهم بالعمل بعد خمس ساعات من النوم، إلا أن هذا استثناء وليس قاعدة.

الغرفة الدافئة تساعد على النوم

الحقيقة هي أن درجة الحرارة المثلى للنوم تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية، ودرجات الحرارة المرتفعة قد تسبب نومًا غير مريح، لذلك يُفضل ضبط حرارة الغرفة ضمن هذا النطاق.

الجميع يحتاجون إلى ثماني ساعات من النوم

رغم شيوع هذه القاعدة، لا يحتاج الجميع إلى ثماني ساعات من النوم، ويختلف احتياج الأفراد من النوم حسب العمر والحالة الصحية والنشاط اليومي، بينما يحتاج معظم البالغين من سبع إلى تسع ساعات، قد يكتفي البعض بست ساعات، في حين يحتاج آخرون إلى عشر ساعات.

كبار السن يحتاجون إلى نوم أقل

يعتقد البعض أن كبار السن بحاجة إلى نوم أقل، لكنهم في الواقع يحتاجون إلى نفس عدد الساعات التي كانوا يحتاجونها في شبابهم، ومع التقدم في العمر، قد تقل فترات النوم العميق لديهم، مما يصعب عليهم الحصول على نوم مريح.

الشخير غير ضار

بينما قد يكون الشخير الخفيف غير مقلق، فإن الشخير المستمر قد يكون مؤشرًا على انقطاع النفس أثناء النوم، وهو اضطراب يمكن أن يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.