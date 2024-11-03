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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيفا يخطر الأهلي بموعد وصول كأس العالم للأندية إلى مصر

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
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تلقي مسئولو النادي الأهلي تأكيدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأن النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية  ستتواجد في مصر من 17-20 فبراير المقبل.
 

ويقيم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جولة لنسخة كأس العالم للأندية التي ستجرى منافساتها في أمريكا الصيف المقبل. 

ومن المنتظر أن تصل الكأس الأصلية إلى مصر على متن طائرة فيفا الرسمية رفقة سفراء البطولة وسيتم عمل برنامج من وقت وصولها يتضمن زيارة المقر الرئيسي للأهلي وستاد التتش، مع التقاط صور رسمية للفريق الأول بالأهلي وبعض المناطق الأثرية.
 

وسيتم عقد اجتماعات زووم بين مسئولي الأهلي والفيفا بهدف الترتيب لاستقبال الكأس والبرنامج المعد.
 

ويشارك الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي ممثلين عن القارة السمراء في النسخة المقبلة لكأس العالم للأندية. 

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