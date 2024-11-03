مصطفى محمد يقود هجوم نانت ضد مارسليا فى الدورى الفرنسي

أعلن المدير الفني لفريق نانت الفرنسي الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد عن تشكيل فريقه الرسمي، في مواجهة مارسيليا ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

المباراة ستقام على ملعب نانت، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم قوي مثل مارسيليا.

تشكيل نانت الأساسي

حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: كوكو، كاستيليتو، بالوا، كوزا.

خط الوسط: شيريفيلا (قائد الفريق)، دوغلاس أوجوستو، توماس.

خط الهجوم: كاديوري، سايمون، مصطفي محمد.

يتواجد على دكة البدلاء كل من: كارلغرن، أميان، زيز، دوفرين، جبامين، أبلاين، ليروي، غيراسي، غاناغو.

يأمل نانت في تقديم أداء قوي والمنافسة على نقاط المباراة لضمان تحسين موقعه في ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يسعى مارسيليا إلى تحقيق الفوز لتعزيز مسيرته في البطولة.