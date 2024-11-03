تشكيل إنتر ميلان في مواجهة فينيزيا بالدوري الإيطالي

تنطلق بعد قليل المواجهة المنتظرة بين إنتر ميلان وفينيزيا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

يستضيف ملعب "جوزيبي مياتزا"، معقل فريق إنتر ميلان، المباراة التي تقودها الحكم الإيطالية ماريا سول فيريري كابوتي. يدخل إنتر ميلان اللقاء وعينه على استغلال تعثر نابولي الذي خسر بثلاثية نظيفة أمام أتلانتا صباح اليوم، بهدف تضييق الفارق إلى نقطة وحيدة والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري لموسم 2024-2025.

تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة فينيزيا

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: باستوني، دي فري، بافارد.

خط الوسط: ديماركو، مخيتاريان، أسلالي، زيلنيسكي، دومفريس.

خط الهجوم: تورأم، لاوتارو مارتينيز.

يحتل إنتر ميلان المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد فينيزيا في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط، مما يضع الفريقين أمام تحديات كبيرة في المباراة لتحقيق أهدافهما المختلفة في الموسم الجاري.