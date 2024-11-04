تحالفات الدم والتهريب| «الطوارق» و«نصرة الإسلام» يشكلان تحالفًا يهدد الساحل والصحراء

في ظل التدهور الأمني المتصاعد في منطقة الساحل، تتواصل هجمات جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المدعومة بشبكات معقدة من التحالفات، والتي تسعى إلى زعزعة استقرار الحكومات المحلية والسيطرة على المسارات الحيوية للتجارة والهجرة في شمال النيجر.

فىي١٩ أكتوبر، تعرضت نقطة تفتيش أمنية في "أساماكا" القريبة من الحدود الجزائرية لهجوم نفذته الجماعة بالتعاون المحتمل مع "القوات المسلحة الحرة"، وهى مجموعة متمردة طوارق نيجيرية بقيادة الوزير المنفى ريسا أغ بولا.

وقد أدت العملية إلى مقتل ستة جنود ومدني، وأعقبتها ادعاءات متنافسة من الطرفين، مما يثير التساؤلات حول مدى التنسيق بينهما. كما ترتبط الجماعة بعلاقات متبادلة مع جبهة تحرير مالي، مستفيدة من الروابط العرقية والشبكات الإقليمية للطوارق لتوسيع نفوذها واستغلال الموارد العابرة للحدود.

تتجسد أهداف الجماعة والمتمردين الطوارق في إضعاف نفوذ الحكومة النيجيرية وعرقلة جهود المجلس العسكري في ضبط الحدود، وذلك للسيطرة على مسارات التهريب وإضعاف سلطة الدولة. تستفيد الجماعة من مناطق الدعم الخلفية في مالي، مما يتيح لها تأسيس نقاط انطلاق جديدة قرب الحدود الجزائرية.



العملية الأخيرة

أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والمتمردون الطوارق النيجريون بشكل منفصل عن مسؤوليتهم عن الهجوم على نقطة حدودية في شمال النيجر بالقرب من الحدود مع الجزائر. استهدف المهاجمون نقطة تفتيش أمنية في أساماكا بالنيجر، على بعد أقل من ١٠ أميال من الحدود الجزائرية، في ١٩ أكتوبر.

يتألف موقع أساماكا العسكرى من ثلاثة مواقع مختلطة تضم الحرس الوطني والشرطة الوطنية والجيش النيجري. أفاد مسؤولون نيجريون أن المهاجمين قتلوا ستة جنود ومدنيًا واحدًا.

أعلنت كل من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والمتمردين الطوارق النيجريين مسؤوليتهما عن الهجوم. أصدرت القوات المسلحة الحرة، وهي جماعة متمردة طوارق نيجيرية يقودها الوزير السابق المنفي ريسا أغ بولا، بيانًا فى ١٩ أكتوبر تبنت فيه المسؤولية عن الهجوم. القوات المسلحة الحرة هي حركة متطورة من مجلس المقاومة من أجل الجمهورية، وهي جماعة أنشأها بولا بعد الانقلاب النيجرى عام ٢٠٢٣ "للترويج لجبهة مسلحة ضد المجلس العسكري".

تتحالف الجماعة مع جماعات متمردة نيجرية أخرى، بما في ذلك جبهة التحرير الوطني التبو (FPL) في المقام الأول، والتي عطلت جزءًا من خط أنابيب النفط في النيجر الممول من الصين في يونيو ٢٠٢٤. بولا منفى حاليًا فى فرنسا بعد انقلاب العام الماضي. أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤوليتها عن الهجوم بعد فترة وجيزة ونشرت صورًا للمواد المنهوبة.



الاعتراف الأول

هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين عن هجوم في أقصى شمال النيجر. يهاجم مسلحون مجهولون يُفترض أنهم قطاع طرق بشكل متقطع المدنيين والجنود في أساماكا والمناطق المحيطة بها، لكن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين لم تعلن أبدًا تورطها في أي من هذه الهجمات.

كان أقرب هجوم لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين إلى الحدود الجزائرية في النيجر على بعد أكثر من ١٥٠ ميلًا جنوبًا، بالقرب من ميدال في منطقة تاهوا، في يوليو ٢٠١٧، وفقًا لمشروع بيانات موقع النزاع المسلح والأحداث (ACLED). تراجع المهاجمون في ١٩ أكتوبر إلى مالى بعد الهجوم، حيث تمتلك جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مناطق دعم خلفية.

وتدعم هذه الحركة والأدلة المصورة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين ادعائها بأنها كانت وراء الهجوم. شارك مسلحون مجهولون في اشتباك آخر مع الجيش النيجيرى بالقرب من أساماكا فى ٣٠ يوليو وتراجعوا نحو مالى بعد تبادل إطلاق النار. ألقى الجيش القبض على ثلاثة مسلحين واستولى على سيارتين لكنه لم يقم بأية اتصالات مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

تشير الادعاءات المتنافسة على الأرجح إلى أن المجموعتين تنسقان عملياتهما، كما فعلت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مع المتمردين الطوارق فى مالي. قدمت كل من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتحالف المتمردين الطوارق في مالي ادعاءً متنازعًا عليه بشأن كمين على قافلة لقوات الأمن أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ٨٤ جنديًا روسيًا و٤٧ جنديًا ماليًا بالقرب من الحدود الجزائرية في مالي في يوليو.

التحالفات

وترتبط جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والجبهة الوطنية لتحرير مالي بصلات متبادلة مع المتمردين الطوارق في مالي، العدو المشترك في تحالف دول الساحل، كما تربطهما علاقات عرقية مشتركة يمكن أن تساعد في تشجيع وتسهيل التعاون لزيادة قدراتهما وإمكانياتهما في شمال النيجر.

وقد أشار مركز مكافحة الإرهاب في وقت سابق إلى أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في شمال مالى لديها علاقات تاريخية وعرقية مشتركة مهمة مع المتمردين الطوارق الماليين.

كما قدر مركز مكافحة الإرهاب أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تقوم على الأرجح بنشاط فض النزاع وربما تقوم حتى بتنسيق بعض الهجمات مع تحالف المتمردين الطوارق الماليين.

وتتمتع بولا بصلات تاريخية مع شبكات الطوارق في جميع أنحاء الساحل وحافظت على الاتصال مع المتمردين الطوارق الماليين. كما سعى بولا إلى توطيد هذه العلاقة في أعقاب الانقلاب في النيجر وإنشاء تحالف دول الساحل.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن بولا يهدف إلى "تنسيق جهود المجموعات المختلفة وفتح جبهات متعددة ضد الجيوش المالية والنيجرية المتحدة في تحالف دول الساحل".

إن كلتا المجموعتين لديها مصالح اقتصادية وعسكرية في إضعاف نفوذ الحكومة على طول الحدود الجزائرية. ومن المرجح أن تسعى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والمتمردون الطوارق النيجريون إلى إضعاف قدرة الحكومة النيجرية على التأثير على شبكات الاتجار التي تمر عبر أساماكا.

يعد معبر أساماكا الحدودي نقطة العبور الرئيسية بين النيجر والجزائر، مما يجعله أحد طرق الهجرة الرئيسية من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى الدول الشمالية. رفعت المجلس العسكرى النيجيرى قيود الهجرة فى ديسمبر ٢٠٢٣، وأصبح الجنود جزءًا لا يتجزأ من اقتصاد تهريب المهاجرين المحلي.

وتؤثر جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير مالى بالفعل أو تسيطر على العديد من القطاعات الأخرى من هذه الشبكة عبر الصحراء الكبرى فى شمال مالى والنيجر.

الحملات العسكرية المنفصلة

كما يدعم الهجوم الحملات العسكرية المنفصلة السابقة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير مالي. وقد حاول التحالف المتمرد النيجرى الأوسع الذى يضم جبهة تحرير مالى صراحة تقويض المجلس العسكرى من خلال مهاجمة أهداف اقتصادية حيوية أخرى، بما فى ذلك خطوط أنابيب النفط.

من ناحية أخرى، يمكن لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين استخدام مناطق الدعم الخلفية على طول الحدود الجزائرية فى النيجر للمساعدة فى حماية مناطق الدعم التى أنشئت منذ فترة طويلة على طول الحدود المالية الجزائرية.

وأرسلت القوات المالية والروسية قافلة معززة لإعادة محاولة الاستيلاء على تينزاوتين فى أوائل أكتوبر؛ ومع ذلك، انسحبت القافلة دون الوصول إلى المنطقة. من شأن الملاذات الأقوى فى النيجر أن تخلق منطقة دعم خلفية يمكن لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين استخدامها كنقطة تراجع أو نقطة انطلاق إذا واجهت ضغوطًا متزايدة من القوات المالية والروسية.

كما أن تدهور سيطرة الحكومة على المنطقة من شأنه أن يؤدى إلى تدهور قدرة الحكومة النيجرية على مساعدة حلفائها الماليين والروس في أي هجوم على الحدود الجزائرية.

الخاتمة

في ختام هذا التقرير، تتضح الأبعاد المعقدة للتعاون بين جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" والمتمردين الطوارق في النيجر، مع تصاعد الهجمات والتوترات في المنطقة الحدودية بين النيجر والجزائر.

فالهجوم الأخير على نقطة التفتيش الأمنية في أساماكا، والذى أدى إلى مقتل ستة جنود ومدني، يعكس توجه هذه الجماعات لتعزيز حضورها ونفوذها عبر المناطق النائية، حيث تستغل التوترات السياسية والأمنية وتستفيد من تدهور الأوضاع الأمنية.

تبرز فى التقرير العلاقة التعاونية بين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والمتمردين الطوارق، بقيادة القوات المسلحة الحرة بزعامة ريسا أغ بولا. وبينما تشير البيانات المتضاربة من الطرفين إلى احتمالية التنسيق العملياتى بينهما، يوضح التقرير دور الروابط العرقية وشبكات التواصل بين الطوارق فى تسهيل التحالفات وتعزيز التعاون، ما يمنح هذه الجماعات قوة إضافية وقدرة على المناورة.

كما يظهر التقرير أن هذه الجماعات تستفيد من المعابر الحدودية الاستراتيجية، مثل أساماكا، للسيطرة على طرق التجارة والتهريب الحيوية، والتي تمثل شريانًا اقتصاديًا هامًا يمتد من منطقة الساحل نحو شمال إفريقيا.

من ناحية أخرى، يسلط التقرير الضوء على الأبعاد الجيوسياسية لهذه التحركات؛ حيث تستغل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ضعف سيطرة الحكومة النيجرية لترسيخ نفسها كمركز قوة في شمال النيجر، وتعمل على تعزيز مناطق الدعم الخلفية التي تمتد عبر الحدود بين مالي والنيجر.

ويساعد هذا الوجود على صد أي ضغوط من القوات المالية والروسية، ويوفر ملاذًا آمنًا للجماعة يمكنها من التخطيط لهجمات مستقبلية وتوسيع نفوذها.

وبالنظر إلى تراجع سيطرة الدولة، قد يشكل هذا التحالف المتنامى بين الجماعات الإرهابية والمتمردين تهديدًا أكبر للاستقرار الإقليمي، ليس فقط فى النيجر، بل على امتداد منطقة الساحل، مما يستدعى تعزيز التعاون الدولى لمعالجة هذا الخطر المتزايد.