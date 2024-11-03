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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مرتضى منصور وجمال وعلاء مبارك في عزاء مصطفى فهمي .. صور

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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حرص عدد كبير من الشخصيات العامة والنجوم على تقديم واجب العزاء في رحيل الفنان مصطفى فهمي بمسجد عمر مكرم، ويتلقي شقيقه الفنان حسين فهمي العزاء، وكان على رأس الحضور منذ الدقائق الأولى، جمال مبارك وشقيقة علاء، المستشار مرتضى منصور، الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة وفاء عامر وزوجها، عمرو موسى، أحمد سعيد عبد الغني، محمود قابيل، صفاء أبو السعود و يسرا وليلى علوي. 

قدم الفنان مصطفى فهمي مسيرته الفنية أعمالا مهمة من بينها: (دموع في عيون وقحة، أين عقلي، أيوب، أيام في الحلال، مشوار امرأة، حبيب الروح). 

ورحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض يوم الأربعاء الماضي. 

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