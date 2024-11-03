"مياه الفيوم" دورة تدريبية للعاملين بالإسعافات الأولية لحالات الطوارئ.. صور

نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب بالفيوم، دورة تدريبية بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة، بتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

و أوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار أن دورة الاسعافات الاولية من الدورات الهامة ، فمعرفة العاملين بمبادئ الإسعافات الأولية الأساسية ليس هاما فقط على المستوى الشخصي، بل قد تكون السبب في إنقاذ حياة شخص آخر ومعرفة كيفية التصرف بشكل سليم وبثبات انفعالي في المواقف والحوادث والإصابات المفاجئة، والتي تحدث بين الحين والآخر وتحتاج إلى المهارة العلمية والحكمة والتصرف الصحيح في حالات الطوارئ.

وأكد العقيد محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة حرص الإدارة على تنظيم دورات تدريبية بصفة مستمرة وبدعم من المهندس رئيس الشركة لتدريب كافة العاملين بالشركة بمختلف التخصصات لتنمية مهارات العاملين المتعلقة بجميع إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على صحة وسلامة العاملين كونهم الركيزة الأساسية لعملية التنمية والإنتاج بالشركة.

وخلال الدورة قامت الدكتورة ماجدة سيد ( اخصائي سلامة وصحة مهنية ) بتدريب العاملين تدريب عملي على كيفية الإسعافات الأولية والتعامل مع الأزمات القلبية وغيبوبة السكر والكسور والجروح والنزيف في حالة إصابات العمل وذلك على مدار ثلاثة أيام متصلة.

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