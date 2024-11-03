فوز طالب من جامعة المنصورة بكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024

أعلنت جامعة المنصورة، فوز الطالب محمد طارق الرشيدي بكلية الحاسبات والمعلومات، بالمركز الأول في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في لعبة "كلاش رويال"، والتي أقيمت في الفترة من 26 أكتوبر حتي 3 نوفمبر 2024، في هلسنكي بدولة فنلندا، وحصوله على جائزة مالية قدرها 200 ألف دولار أمريكي، حيث أنه المصري و العربي الوحيد الذي تأهل إلى التصفيات النهائية بالمسابقة العالمية، وفاز بالكأس بعد منافسة قوية ضمت سبعة لاعبين آخرين من دول: أمريكا و البرازيل، واليابان، والصين و ألمانيا.



ومن جانبه هنأ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الطالب على ما حققه من إنجاز ورفع علم مصرعالياً في المسابقات الدولية، مؤكداً اهتمام جامعة المنصورة بتكثيف الأنشطة الطلابية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، باعتبارها البوابة الرئيسية لاكتشاف المواهب المتميزة واستثمار مهارات الشباب، وإظهارها في كل المحافل العربية والدولية للتأكيد على مكانة الدولة المصرية بين بلدان العالم، وأنه بالإرادة والعمل تتحقق الآمال والبداية للمزيد من التفوق والنجاح في مختلف المجالات.

حقق الطالب محمد طارق الرشيدي، طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة، ولاعب "كلاش رويال محترف"، العديد من الإنجازات البارزة، من خلال منافسات عالمية متعددة، ومثل مصر فى العديد من البطولات والمنافسات، حيث حصل علي المركز الثاني في بطولة كاس العالم 2021، وبطل كاس العالم 2022، ووصيف كاس العالم 2023، كما حقق مراكز متقدمة في دوري كلاش رويال ليج CRL، بالإضافة لفوزه في عدة بطولات محلية وإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و تحقيقه مراكز متميزة في بطولة دريم هاك،و بطولات ESL، و بطولات كيو لاش.

وحصل الطالب على لقب في بطولة "جاميرز 8 " في المملكة العربية السعودية، وحقق نتائج رائعة في البطولة العالمية نو تيليت، ونجاحات كبيرة في بطولات CCGS، كما تألق في دوري CRL EAST وفاز ببطولة كأس برين شونج ،وحقق مراكز متقدمة في بطولة "رويال ملشترز"، ونجاحات مبهرة في بطولات " كينج أوف ذا هيل"، وحصل على لقب في بطولة" ذا ليجند ليجو ".



كما أنه حصل على العديد من الجوائز الفردية في مختلف البطولات، وتعاون مع فرق عالمية كبيرة منها Team Queso و SK Gaming، مما عزز مكانته كواحد من أفضل لاعبي " كلاش رويال" في العالم.

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