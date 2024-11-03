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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. قمة تشيلسي ومانشيستر يونايتد تنتهي بالتعادل

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهت مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعادل  بهدف لكل منهما ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

لم يتمكن أي من الفريقين من كسر التعادل طوال دقائق المباراة، رغم المحاولات المستمرة من الطرفين لاقتناص الفوز.

شهدت المباراة أداءً متوازنًا، حيث حاول مانشستر يونايتد استغلال عاملي الأرض والجمهور للضغط على دفاعات تشيلسي، في حين اعتمد تشيلسي على الهجمات المرتدة والتمريرات السريعة. 

بهذا التعادل، بقي مانشستر يونايتد في المركز الـ 13 برصيد 12 نقطة، بينما رفع تشيلسي رصيده إلى 18 نقطة، محافظًا على مركزه السادس في جدول ترتيب الدوري.

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