الانتخابات الأمريكية 2024.. رئيس وزراء المجر: سيتعين على أوروبا تعديل موقفها بشأن أوكرانيا في حالة فوز ترامب

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى تعديل موقفه بشأن الحرب في أوكرانيا إذا فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، المقررة في 5 نوفمبر الجاري.

ووأضاف أوربان "لا يمكن لأوروبا أن تتحمل عبء الحرب وحدها، وإذا تبدل موقف الأمريكيون إلى السلام، فإننا نحتاج أيضًا إلى التكيف، وهذا ما سنناقشه في بودابست" في إشارة إلى اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة المجرية يومي 7 و8 نوفمبر، بحسب ما أوردته صحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية.

كما كرر أوربان دعمه لترامب قبيل انتخابات الثلاثاء التي يتنافس فيها مع نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، قائلًا إن فوز ترامب " ليس أمرًا أؤمن به فحسب، بل أقرأ أيضًا الأرقام بهذه الطريقة"، مضيفًا "نحن في أوروبا بحاجة إلى إدراك أنه إذا كان هناك رئيس مؤيد للسلام في أمريكا … فلا يمكن لأوروبا أن تظل مؤيدة للحرب".

ووعد ترامب، خلال لقاء جمعه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 27 سبتمبر الماضي، بإنهاء الحرب في أوكرانيا على الفور إذا فاز في الانتخابات، وذلك بفضل "علاقته الجيدة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.