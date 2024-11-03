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الأحد 03 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية اليمنية تدعو لعودة مفاوضات الحل السلمي في السودان

الخارجية اليمنية
الخارجية اليمنية
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أعربت وزارة الخارجية اليمنية، عن أهمية العودة إلى مفاوضات الحل السلمي في السودان، بما يحقق للشعب السوداني أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.
وأكدت الخارجية اليمنية في بيان نقلته قناة الفضائية اليمنية اليوم متابعتها باهتمام بالغ وقلق شديد مستجدات الأحداث في السودان واستنكارها لأعمال العنف التي شهدتها عدد من القرى والمدن.

الخارجية اليمنية السودان