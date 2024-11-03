الخارجية اليمنية تدعو لعودة مفاوضات الحل السلمي في السودان

أعربت وزارة الخارجية اليمنية، عن أهمية العودة إلى مفاوضات الحل السلمي في السودان، بما يحقق للشعب السوداني أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وأكدت الخارجية اليمنية في بيان نقلته قناة الفضائية اليمنية اليوم متابعتها باهتمام بالغ وقلق شديد مستجدات الأحداث في السودان واستنكارها لأعمال العنف التي شهدتها عدد من القرى والمدن.