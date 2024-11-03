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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال اليونان

زلزال
زلزال
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ضرب زلزال بلغت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر منطقة قريبة من مدينة سالونيك الواقعة شمال اليونان.
وقع الزلزال في الساعة 7:03 مساءً (5:03 بتوقيت جرينيتش) قبالة سواحل شبه جزيرة هالكيديكي على عمق 15.9 كيلومتر، وفقًا لمعهد أثينا للجيوديناميكية، بحسب ما أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية. 
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار أو إصابات حتى الآن.

زلزال اليونان