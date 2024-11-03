سيدة تحرج علاء وجمال مبارك في عزاء حسين فهمي ورد غير متوقع.. شاهد

تعرّض جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، لموقف محرج أثناء حضورهما عزاء الفنان الراحل مصطفى فهمي في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة. فبينما كانا يدخلان لتقديم واجب العزاء، فاجأتهما إحدى الحاضرات بسؤال محرج وبصوت عالٍ، إذ قالت: "مش هترجعوا الفلوس المسروقة؟"، وهو ما سمعه جميع المتواجدين رغم زحام العزاء. تسبب السؤال في صدمة واضحة لجمال مبارك، الذي أبدى ردّ فعل يظهر الذهول ولكنه لم يرد، واستكمل طريقه نحو العزاء دون أي تعليق.

شهد عزاء الفنان مصطفى فهمي حضور العديد من الشخصيات العامة والفنانين، من بينهم النجم محمد رمضان، والمستشار مرتضى منصور، والفنانات نبيلة عبيد، ونادية الجندي، ولبلبة، بالإضافة إلى الإعلامي عمرو الليثي وآخرين من الوسط الفني والشخصيات العامة الذين حرصوا على تأدية واجب العزاء للفنان حسين فهمي، الذي كان في استقبال الحضور لمواساة أسرة الفقيد.

الجدير بالذكر أن الفنان مصطفى فهمي توفي عن عمر ناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض. وكان الراحل قد عانى من تدهور في حالته الصحية خلال الأيام الأخيرة نتيجة مضاعفات جراحة دقيقة أجريت له لإزالة ورم بالمخ، ما أدى إلى دخوله في حالة صحية حرجة انتهت بوفاته. ويعد مصطفى فهمي من أبرز الفنانين الذين أثروا السينما والدراما المصرية على مدى عقود بأدوار متنوعة ميزته بين جيله، ليترك برحيله فراغًا كبيرًا في الوسط الفني المصري.