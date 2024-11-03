محافظ دمياط يتفقد محاضرات كوفنتري في كوبري الحضارة.. صور

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ندوات كلية التصميم والميديا جامعة كوفنترى المُنعقدة ثالث أيام مهرجان دمياط ٢٠٢٤، بكوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة "، حيث رافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و عمرو عرنسة مدير المهرجان.

حيث ألقى الندوات الدكتورة ابتسام فريد عميد كلية التصميم والميديا بالجامعة والدكتور آمر حرب رئيس قسم التصميم، وتواصل " المحافظ " معهم ومع المشاركين بالندوات واستمع إلى آرائهم حول المهرجان، الذى يحمل شعار " دمیاط حاجة تانية " لتسليط الضوء على محافظة دمياط، و إبراز التراث الغنى الذى تتمتع به،حيث أعرب المشاركون عن نجاح المهرجان وتميزه خاصةً أنه يشمل فاعليات عديدة.

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن مهرجان دمياط ٢٠٢٤، يُعد نقطة البداية تمهيدًا لانطلاقه بشكل سنوى، معربًا عن ترحيبه بكافة الآراء والمقترحات لاداراجها بالدورة المقبلة، وتوجه " المحافظ " بالشكر إلى كلية التصميم والميديا جامعة كوفنترى، على هذه الندوة التى تساهم فى دعم المجالات الصناعية الشهيرة بالمحافظة على رأسها صناعة الأثاث.

استمرت مشاركة محافظة دمياط بمعرض التسويق العقارى " دى بلاس " المُقام ضمن فاعليات مهرجان دمياط ٢٠٢٤ "دمياط حاجة تانية "، بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة.

حيث يتم خلال الجناح الخاص بإدارة الاستثمار بالمحافظة، استعراض الفرص الاستثمارية على رواد المعرض، وكذا عرض مقترحات الاستفادة منها واستثمارها على الوجه الأمثل، كما تشارك الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بتوزيع كوسترات تتضمن اهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

وقال الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهازتنمية مدينة دمياط الجديدة، الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، إن معرض دي بلس العقاري، الذى تنظمه شعبة التطوير العقاري بالغرفة التجارية بدمياط برئاسة الدكتور طارق العرابى،خلال الفترة من 2024/11/1حتى2024/11/3 تشارك فيه مجموعة كبيرة من شركات التطوير والإستثمار العقاري بمدينةدمياط الجديدة، لعرض مشروعاتهم، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها مدينة دمياط الجديدة، وكذلك الترويج للفرص الإستثمارية وعرض كل المنتجات العقارية، كما أنها تتيح فرصة للمطورين للإطلاع على مايقدمه الشركات المنافسة.