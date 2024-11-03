اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس يستقبل مديرة صندوق النقد

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأثنين 4 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس يستقبل مديرة صندوق النقد

السيسي خلال استقبال مدير عام صندوق النقد: أولوية الدولة هى تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين

.. ويوجه بتقديم العلاج مجانا للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء والمصابين

كريستالينا چورچييفا: نتفهم التحديات الكبيرة أمام مصر فى ضوء المستجدات الإقليمية والدولية

«الصحة العالمية»: 6 جرحى بعد قصف مركز تطعيم فى شمال غزة

طبول الحرب تدق مرة أخرى

خامنئى يتوعد برد قاس على هجمات إسرائيل

آلاف الإيرانيين يخرجون إلى الشوارع لإحياء ذكرى احتجاز الرهائن فى السفارة عام 1979

وصول قاذفات أمريكية من طراز «B-52» إلى المنطقة لتحذير إيران

بايدن» يهاجم «ترامب» فى ولاية بنسلفانيا: من النوع الذى تريد أن ترفسه

الاحتلال يعلن إلقاء القبض على عضو بارز بحزب الله فى لبنان

الجيش الإسرائيلى ينذر سكان بعلبك.. و25 انفجارًا تدوى فى المستوطنات