أبرزهم يسرا ولبلبة.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في الراحل مصطفى فهمي

توافد نجوم الفن بمختلف الأجيال الفنية، على مسجد عمر مكرم بالقاهرة، لتقديم واجب العزاء للفنان حسين فهمي في وفاة شقيقه الفنان الراحل مصطفى فهمي.

وظهر نجوم الفن من كافة أجيال الوسط الفني، في مراسم العزاء، دعماً للفنان حسين فهمي، خاصةً أن الأخير رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحضر المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان صباح اليوم، رغم الحزن الشديد.

أبرز الحضور من نجوم الفن

حضرت كل الأجيال الفنية عزاء الراحل الفنان مصطفى فهمي، وعلي رأسهم الفنانة ميرفت أمين، يسرا، لبلبة، هالة سرحان، نبيلة عبيد، كريم عبد العزيز، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد السعدني، إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا سمير غانم، المستشار مرتضي منصور، لطيفة.

تعرض الفنان مصطفى فهمي إلي أزمة صحية مفاجئة منذ شهور، ودخل علي أثرها إلي المستشفي لتلقي العلاج، ورحل عن عن عالمنا الاربعاء الماضي، وسط حالة من الحزن سيطرت على الجمهور والوسط الفني.

وقدم الفنان مصطفى فهمي العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "أين عقلي، وجها لوجه، البنت اللي قالت لا، ابتسامة واحده تكفي، الملاعين، الشرابية، الأوهام، لصوص خمس نجوم، فرسان آخر زمن، العاشقة، الوردة الحمراء"، وعلي مستوي الدراما قدم مسلسل " دموع في عيون وقحة، الفندق، وكان لقاء، ماما نور، بنت سيادة الوزير، الصياد والافعي، أحلام البنات، قلوب تائهه، قصة الأمس، أبيض وأسود، مأمون وشركاه".