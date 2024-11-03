حسام حسن يحدد موعد سفر المنتخب إلى كاب فيردي

قرر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، السفر إلى كاب فيردي يوم 13 نوفمبر الجاري، لمواجهة منتخب بلادها في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

يأتي ذلك بعد ان حجز الفريق مقعدا رسميا في التواجد ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر اقامتها بالمغرب العام المقبل.

وقرر العميد منح الفرصة لبعض العناصر البديلة، للمشاركة بصفة أساسية في المباراتين للوصول الي عناصر جديدة قوية للتدعيم في الفترة المقبلة.

كما تتجه نية العميد اختيار عدد من عناصر فريق سيراميكا بعد تألقهم في القترة الماضية .