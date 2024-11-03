الدولار يرتفع 5 قروش في نهاية تعاملات اليوم

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات البنوك المصرية اليوم الأحد بمقدار 5 قروش في المتوسط، ليصل سعر الصرف الأجنبي نحو 48.95 جنيه للشراء و 49.05 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.88 جنيه للشراء و 48.98 جنيه للبيع في بنك إيجي بنك و التعمير والإسكان، ثم 48.93 جنيه للشراء و 49.03 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي، البركة، فيصل الإسلامي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.95 جنيه للشراء و 49.05 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، ميد بنك، أبوظبي التجاري، HSBC، الاسكندرية".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.96 جنيه للشراء و 49.06 جنيه للبيع في بنوك " نيكست، كريدي أجريكول، التجاري الدولي CIB، مصرف أبوظبي الاسلامي، سايب، قناة السويس".

بلغ اعلي سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.98 جنيه للشراء و 49.08 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الأهلي الكويتي، العقاري المصري العربي".