موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.. 48 ساعة على موعد الحسم

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستعقد يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، تستعد الولايات المتحدة لاختيار رئيس جديد خلفًا لجو بايدن ، الذي أعلن انسحابه من السباق وترك المكان لنائبته كامالا هاريس .

يشهد السباق انتخابات رئاسية شديدة التنافس بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، حيث تُظهر استطلاعات الرأي سباقًا متقاربًا بين المرشحين.

فقد تعادل ترامب وهاريس بنسبة 48% لكل منهما في التصويت الشعبي، وفقًا لأحدث استطلاع لـ صحيفة نيويورك تايمز مع كلية سيينا.

مع ذلك، أظهرت مجموعة من استطلاعات الرأي تقدمًا طفيفًا لهاريس في بعض الولايات، مثل أيوا وميتشيجان ويسكونسن، لا سيما بين الناخبين المستقلين.

نظام الانتخاب

تتميز الانتخابات الرئاسية الأمريكية بنظام فريد للاقتراع غير مباشر، يعرف باسم "المجمع الانتخابي".

يتكون المجمع الانتخابي من 538 ناخبًا كبيرًا، يُنتخب لكل ولاية عدد من الناخبين يساوي عدد ممثليها في الكونجرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ).

يجب على المرشح الفائز الحصول على غالبية أصوات "كبار الناخبين"، أي 270 صوتًا من أصل 538 صوتًا.

يصوت الشعب أولًا، ثم ينتخب "كبار الناخبين" بناءً على نتيجة التصويت الشعبي في كل ولاية.

ماذا لو فاز ترامب بـ الانتخابات الأمريكية 2024؟

يشهد السباق الرئاسي الأمريكي 2024 تنافسًا شديدًا، وتُثير نتائج الانتخابات مُختلف السيناريوهات، وفي حال فوز دونالد ترامب بـ الفترة الرئاسية الثانية ، سيعيد ترامب كتابة قواعد العلاقة بينه وبين واشنطن بعد 4 سنوات من غيابه.

دونالد ترامب

فقد أثار ترامب خلال فترته الأولى جدلاً واسعًا واختلافات كبيرة بين أعضاء الكونجرس الجمهوريين ، وُخاصة بعد أحداث الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وأدان ترامب من كِلا الجانبين في الكونجرس عقب الأحداث ، حيث اتهمه زعيم أقلية مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ، الجمهوري من كنتاكي ، بـ "المسؤولية الأخلاقية والعملية" عن الشغب.

ولكن مع الوقت ، تحدى ترامب هذه الصعوبات والتحديات ، وأظهرت استطلاعات الرأي تساويًا في الشعبية بينه وبين منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

كامالا هاريس

وبالإضافة إلى ذلك ، عزز ترامب سلطته في الحزب الجمهوري ونفوذه في الكونجرس.

وعلقت كارولين ليفات، المتحدثة باسم حملة ترامب ، لـ "USA TODAY": "تمامًا كما فعل في ولاية أولى ، سيعمل ترامب مع أي شخص يريد المساعدة في الوفاء بالوعود التي قدمها لـ الشعب الأمريكي".

ويتوقع أن يتحول مجلس الشيوخ إلى الجمهوريين في السنوات المقبلة ، في حين يكافح الجمهوريون في مجلس النواب لـ الحفاظ على السيطرة عليه.

وفي حال فوز الجمهوريين بـ مجلسي النواب والشيوخ والبيت الأبيض ، سوف تساهم قوة ترامب وعلاقاته الجديدة مع الجمهوريين في الكونجرس في تحقيق انتصارات سياسية لـ الحزب على مدى السنوات المقبلة.