أمانة العضوية المركزية بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعاً لمناقشة خطة عملها المقبلة

عقدت أمانة العضوية المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب دكتور زين الإطناوي، اليوم الأحد، اجتماعا تنظيميا، لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة وطرح رؤيتها المستقبلية وبحث الملفات المرتبطة بالعضويات، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزى، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، بالاضافة إلى مشاركة الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة العضوية، وأمنائها في الـ27 محافظة.

أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام أن حزب مستقبل وطن يتمتع بمزيج فريد بسن الخبرات والطاقات الشبابية، موضحا أن من بين أهداف الحزب خلال الفترة القادمة زيادة العضوية، مع ضرورة الالتزام الحزبي، بما يساعد الحزب في تحقيق أهدافه ورؤيته المتمثلة في تنمية الدولة المصرية.

من جانبه، لفت النائب عاطف ناصر الأمين العام المساعد، إلى أهمية عنصر التنوع فى عضويات الحزب ، خاصة في ظل الطفرة التنظيمية التي شهدها الحزب على مدار الفترة الماضية.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور زين الإطناوي، أمين العضوية المركزي، ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، بالنظر لتشعب مهام أمانة العضوية وامتدادها إلى كل ما يخص أعضاء الحزب.

وشهد الاجتماع نقاشا وتفاعلاً واسعا، بين الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب وأمناء العضوية في المحافظات، وعرض لمجموعة من الأفكار والرؤى والمقترحات.

