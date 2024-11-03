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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزارة الرياضة تُنفّذ دفعة جديدة من برنامج إعداد المدربين

وزارة الشباب
وزارة الشباب
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أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة  الدكتور أشرف صبحي الدورة الثانية من برنامج إعداد المدربين (Training of Trainers - ToT)، في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، بتنظيم “مكتب فن إدارة الحياة” وبمشاركة 25 شاباً في برنامج تدريبي مكثف.

وتأتي هذه الدورة ضمن استراتيجية الوزارة للاستثمار في طاقات الشباب وتطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، بما يؤهلهم للانخراط بفعالية في سوق العمل. وتهدف إلى تكوين جيل من المدربين المحترفين القادرين على نقل المعرفة والمهارات لجيل جديد من الشباب، مما يسهم في تعظيم الأثر الإيجابي للمبادرة ويعزز التنمية المستدامة للمجتمع.

ويشكل هذا البرنامج منصةً للشباب المصري للاستثمار في قدراتهم وصقل مهاراتهم العملية، مما يرفع من تنافسيتهم ويعزز فرصهم الوظيفية في مختلف المجالات.

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