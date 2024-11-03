أشرف العشري: مصر أكبر دولة قدمت دعمًا لـ غزة

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية، إن الدولة المصرية لم تتوان، ولو ليوم واحد، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في مساعدة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية بالغة الأهمية على أكثر من صعيد وأكثر من مسار لمساندة ودعم القضية الفلسطينية.



وأضاف «العشري»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا توجد دولة في الإقليم قدمت ما قدمته مصر من جهود بشأن ملف غزة، لافتًا إلى أن الجهود المصرية مكثفة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.



وأشار إلى أن ما حدث أمس بالقاهرة من اجتماع لحركتي حماس وفتح برعاية مصرية هو امتداد للحراك والجهد والديناميكية والحيوية التي تتمتع بها مصر في توفير استحقاقات الدعم للوحدة الفلسطينية والسعي لوقف إطلاق النار، وتقديم كل أوجه الدعم الإغاثي والإنساني للشعب الفلسطيني.

وتابع مدير تحرير جريدة الأهرام: «المقاربة الأخيرة التي تناقشها حركتا حماس وفتح بشأن تشكيل إدارة أو لجنة إسناد مجتمعي إيجابي للغاية».