برشلونة يحسم ديربي كتالونيا بفوز مستحق 3-1 على إسبانيول

انتهت مباراة ديربي كتالونيا بفوز فريق برشلونة على إسبانيول بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

بدأ برشلونة المباراة بقوة، حيث افتتح داني أولمو التسجيل في الدقيقة 12، ثم عزز رافينيا التقدم بهدف رائع في الدقيقة 23. عاد داني أولمو مرة أخرى ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 31، ليؤكد سيطرة برشلونة على الشوط الأول بأداء هجومي مميز.

في الشوط الثاني، تمكن إسبانيول من تقليص الفارق عن طريق خافي بوادو الذي سجل هدف الفريق الوحيد في الدقيقة 64، لكن هذا لم يكن كافيًا لتغيير نتيجة المباراة.

بهذا الفوز، واصل برشلونة تفوقه في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، حيث كان يمتلك 30 نقطة قبل اللقاء. أما إسبانيول، فقد بقي في المركز الـ 17 برصيد 10 نقاط، ليواجه تحديات كبيرة في الأسابيع المقبلة.