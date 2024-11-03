الانتخابات الأمريكية 2024.. خبير: فوز ترامب سيُعيد اقتصاد المنطقة ويوقف صراعات الشرق الأوسط

لا يزال ملف الإنتخابات الأمريكية أبرز الملفات التي تشغل بال المحللين وخبراء الاقتصاد وصناع القرار في العالم، خصوصًا منطقة الشرق الأوسط؛ في ظل صراعا كبيرًا بين حزب الحزب الديمقراطي وتمثله كاميلا هاريس نائب رئيس الحزب، ومنافسها الأقوى دونالد ترامب رئيس الحزب الجمهوري.

قال المهندس حازم الشريف، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد العالمي والإقليمي لا يزال يعاني بسبب الصراعات الجيوسياسية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية و ما تلاها من تداعيات أخري سببتها العدوان على قطاع غزة جنوب لبنان .

التضخم وارتفاع الأسعار

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”، أن تلك الإجراءات تسببت في دخول المنطقة والعالم في حالة من اللا استقرار وتأثيراته علي حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والتموين، وهو ما تجلي في ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية لمعدلات غير مسبوقة، وهو ما أثر أيضًا على توجهات البنوك المركزية في رفع سعر الفائدة عالميا للسيطرة على معدلات التضخم.

ترامب الرئيس

وتوقع " الشريف" فوز المرشح الجمهوري، دونالد ترامب المرشح الأقوي في تلك الانتخابات المقرر انطلاقها خلال الساعات القادمة؛ فهو على حد قوله يمتلك خبرات اقتصادية كبيرة، ومن ثم هناك تعهدات له تتضمن تحقيق الاستقرار لبلاده من خلال ضخ المزيد من الموارد للخزانة الأمريكية، وتتضمن فرض نسبة 10% ضرائب على واردات البضائع لبلاده.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتم التوصل لحلول وسط مع روسيا في العهد المتوقع لـ ترامب؛ وبالتالي سيتم تخفيض التوترات الاقتصادية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم سيتم تقليص العقوبات الاقتصادية الأوروبية الأمريكية على روسيا تدريجيًا مقابل خفض قيودها على واردات الغاز والنفط.

و أشارإلي أن " ترامب" وعد بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف عملياته العسكرية في غزة وجنوب لبنان ومناطق متفرقة من سوريا، وهو ما سيؤدي للبدء في مراحل جديدة من استئناف الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

وتبدأ الثلاثاء المقبل جوالات سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين كاميلا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي و دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري؛ على أن يتم تنصيب الفائز بمنصب الرئيس في الثلث الثاني من يناير المقبل.