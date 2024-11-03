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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

كن على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يحذر من نشاط زلزالي قوي

العالم الهولندي فرانك
العالم الهولندي فرانك هوجيربتس
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من جديد يتصدر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، محركات البحث بعد أن حذر من نشاط زلزالي كبير في الأيام المقبلة، تصل قوتها إلى 7 درجات على مقياس ريختر.

وكتب هوجربيتس على حسابه الشخصي علي فيسبوك: “احتمال نشاط زلزالي أكبر في الأيام المقبلة، يمكن أن يصل النشاط الزلزالي بسهولة إلى 6 إلى 7 درجات، كن على أهبة الاستعداد”.
 وأشار  إلي أن اقتراب الأرض من كوكبي الزهرة والمشتري، ونتيجة لذلك، سيكون لدينا أيضًا هندسة قمرية مهمة، ويحدث هذا عندما يتواجد كل من عطارد والأرض وأورانوس في تناغم، موضحًا أن وجود أشكال هندسية ذات زوايا قائمة يتضمن كوكب الزهرة، وهو أمر نادر جدا خلال الأيام المقبلة.
وأكد، أنه يمكن أن نشهد زلزالًا بقوة 6 وربما 7 درجات على مقياس ريختر في غضون يومين، مشيرًا إلى أن ذلك قد يحدث في الثالث أو الرابع من نوفمبر تقريبًا.
ووفقًا لتصريحات “هوجربيتس”، التي نشرها عبر قناته تستند هذه التوقعات إلى التحديثات الكوكبية والتقارب الهندسي بين الكواكب.

وتستند تلك التوقعات التي نشرها العالم الهولندي إلى التحديثات الكوكبية والتقارب الهندسي بين الكواكب، مشيرًا إلى حدوث اقتراب كوكب الأرض من كوكبي الزهرة والمشتري، وينتج عن ذلك حدوث هندسة قمرية مهمة، ويحدث هذا عندما يتواجد كل من عطارد والأرض وأورانوس في تناغم، وأن وجود أشكال هندسية ذات زوايا قائمة يتضمن كوكب الزهرة، وهو أمر نادر جدًا خلال الأيام المقبلة.

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