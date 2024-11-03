ads
الأحد 03 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل بالضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استشهد طفل فلسطيني اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "حلحول" شمال الخليل بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها، إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الطفل ناجي نضال البابا (14 عاما)، خلال تواجده في منطقة الراموز قرب المدخل الشمالي لبلدة حلحول.
وعززت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية في المنطقة.

استشهد طفل فلسطيني قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية