تعليم الفيوم: لقاء تنسيقي مع مسئولي جمعية المصري الأصيل لتنمية المجتمع.. صور

استقبل الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مسئولي جمعية المصري الأصيل للتنمية بالفيوم، الدكتورة رانيا العيسوي عضو مجلس إدارة جمعية المصري الأصيل لتنمية المجتمع، وفريق العمل بالجمعية، بحضور رحاب عريق وكيل المديرية، هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتورة كريمة أبوالمجد مدير إدارة المشاركة المجتمعية.

تناول اللقاء، سبل التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وجمعية المصري الأصيل لتنمية المجتمع، من خلال دعم جمعية المصري الأصيل لتنمية المجتمع، لإنشاء عدد 2 قاعة رياض أطفال بمدرسة النور للمكفوفين بالفيوم، وسد العجز من معلمات رياض الأطفال بالمناطق النائية بمحافظة الفيوم، وتدريب وتشجيع السيدات بالمجتمع الريفي على التعليم والتدريب، من أجل معالجة مشكلة التسرب التعليمي.

وفي سياق متصل، أشار وكيل الوزارة، بمقترح مديرية التربية، بشأن دعم الجمعية للبرامج العلاجية لتحسين القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، على أن تكون مدة البرنامج 30 يوم، بالمدارس الابتدائية على مستوى محافظة الفيوم، وجارى دراسة المقترح وقابليته للتنفيذ.

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