العميد يقرر عودة إمام عاشور لمعسكر الفراعنة المقبل

استقر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم علي ضم إمام عاشور لاعب الوسط لفريق النادي الاهلي إلى معسكر الفراعنة المقبل استعدادا لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.



وخرج اللاعب من معسكر المنتخب الماضي بسبب سوء مستواه الاخير في السوبر الافريقي امام فريق الزمالك.



وقرر العميد عودة اللاعب بعد ان عاد إلى فورمته القوية خلال الايام الماضية وتألق مع الاهلي في السوبر المصري وكأس الانتركونتيننتال.



ومن المقرر أن يعلن العميد قائمة اللاعبين يوم 8 نوفمبر الجاري استعداداً لمواجهة منتخبين كاب فيردي وبوتسوانا.