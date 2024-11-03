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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

شهد الشوط الأول محاولات هجومية من كلا الفريقين، حيث سعى تشيلسي لاستغلال مهارات لاعبيه في خط الهجوم بقيادة بيدرو نيتو ونيكولاس جاكسون، بينما حاول مانشستر يونايتد فرض سيطرته عبر هجمات سريعة لم تسفر عن أهداف.

قبل انطلاق المباراة، كان مانشستر يونايتد يحتل المركز الـ 13 برصيد 11 نقطة، بينما يقع فريق تشيلسي في المركز السادس برصيد 17 نقطة.

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