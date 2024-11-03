الشباب والرياضة بشمال سيناء تناقش آليات عملها الفترة المقبلة

ناقش إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، آليات العمل خلال الفتره القادمة، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام المديرية؛ حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية المتعلقة بترشيد الإنفاق العام وآليات تنفيذه، وقد تم التركيز خلال الاجتماع على سبل تعظيم موارد الوزارة بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع الرياضي، بحضور خالد رجائي، ايهاب الغزالي،عزيزه محمود،مجدولين الشعراوي.

وخلال الاجتماع ناقش "حسن عبدالوهاب " الأهداف التي تقدمها ، جلسات تخاطب واختبارات حيث يتم استقبال الحالات، وتشخيصها من قبل أخصائيين متخصصين؛ لمعرفة الحالة، وما تحتاجه من رعاية وخدمات، إلى جانب برامج توعوية لأسرهم، وأولياء الأمور؛ لتنمية مهاراتهم حول كيفية التعامل مع أبنائهم.

وأشار " عبد الوهاب " إلى الدور الذي ستحققه هذه المراكز بتقديم الخدمة المرجوة للمواطنين المحتاجين لها في أماكنهم، والقرى المجاورة؛ ليصبحا مراكز خدمة مجتمعية بحق؛ تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بذوي الهمم والقدرات الخاصة، وإيمانا بدور وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بتفعيل هذه الرؤية على أرض الواقع نحو الجمهورية الجديدة

تطرق الإجتماع لمناقشة أهم ملامح الخطة الإنشائية ؛ للوقوف على الموقف النهائي لمراكز الشباب والأندية الرياضية، وتوفير ما يلزم من دعم؛ لتقديم أفضل الخدمات في إطار جهود الوزارة نحو تطوير البنية الإنشائية التحتية بمراكز الشباب والأندية الرياضية، وتوفير فرص الاستثمار، وفقًا لرؤية القيادة السياسية الحكيمة، والتي تسعي لتحسين الحياة المعيشية فى مختلف المحافظات وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري