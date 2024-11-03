تفاصيل انخفاض التضخم لـ 26 %.. توقعات بالتراجع في 2025

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي يوجه البنوك بتلبية احتياجات المستثمرين والمستوردين من العملة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن معدل التضخم حاليا وصلت لنحو 26 % بعدما وصلت في وقت سابق إلى 37 %.

وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع انخفاض معدلات التضخم في أواخر 2025، لافتا إلى أن مصر في قلب ما يحدث في العالم والتكلفة عالية التي تتحملها الدولة المصرية.

وأردف أن انخفاض الأسعار يتطلب زيادة المعروض وهذا يستوجب زيادة المشروعات، لافتا إلى أن الدولة تسعى لتحسين حياة المواطنين من خلال الإمكانيات والموارد المتاحة.

واختتم الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة من أهم القرارات لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

