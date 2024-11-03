وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يزور مراكز التخاطب بشمال سيناء

استقبل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، وفد مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم برئاسة عبدالله عبدالعالي الحميدان ومسؤولي مكتب «قادرون باختلاف» بوزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور محمد عبدالستار، والدكتورة هدى أبوضيف مسؤولي مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة وبحضور ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مدير الشباب والرياضة ومجدولين الشعراوي مديرة مكتب قادرون باختلاف ، صباح اليوم الأحد ٣ نوفمبر الجاري، لتفقد مراكز التخاطب والتكامل الحسي المنفذة بشمال سيناء .

وأعرب محافظ شمال سيناء عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً على ما تقدمه لمصر تأكيداً على الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين، وأواصر المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وأشاد، بجهود مؤسسة زايد العليا على صعيد دعم ورعاية ذوى القدرات والهمم، والتعاون المثمر لإنشاء مراكز للتخاطب وتنمية المهارات بمراكز الشباب، والتى تعتبر إحدى مرتكزات مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً من أصحاب الهمم ضمن محاور التنمية الإنسانية التى تستهدف كافة فئات المجتمع

وتضمنت الزيارة تفقد مراكز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي بنادي قادرون بأختلاف ، مركز شباب مدينه العريش، والتي يتم تنفيذها وفقا لبروتوكول التعاون بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ووزارة الشباب والرياضة، ممثلة في مكتب قادرون باختلاف التابع للإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، في إطار برنامج جسور الأمل لإنشاء مراكز للتخاطب على مستوى الجمهورية بهدف تنمية مهارات وتدريب وتأهيل ذوي الهمم بشكل مجاني لدعمهم ودمجهم بالمجتمع.

و وجه " حسن عبدالوهاب "الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً على ما تقدمه من جهود وتعاون مثمر مع الدولة المصرية، تأكيداً على الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وأواصر المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين، مشيداً بجهود مؤسسة زايد العليا على صعيد دعم ورعاية ذوى القدرات والهمم، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدعم وتكثيف البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لذوى الهمم من خلال مكتب قادرون باختلاف فى اكلر رؤية وتوجيهات القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يولى اهتماما بالغا وغير مسبوق بذوى الهمم

و أشاد الأمين العام للمؤسسة والوفد المرافق بالمستوى المتميز للخدمات التي تقدمها مراكز التخاطب بسيناء وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة داخل المراكز موجها الشكر للأخصائيين والمديرين الفنيين بالمراكز، وخلال لقائه بأولياء الأمور تم توجيه الشكر لأولياء الأمور على مؤكدين أن الهدف من إنشاء مراكز التخاطب هو تقديم الخدمة لأصحاب الهمم من خلال الجلسات والخدمات المقدمة وإلى ذويهم وأسرهم من خلال مبادرة جسور الأمل في تقديم ورش عمل ودورات تدريبية وإرشاد أسري لأولياء الأم