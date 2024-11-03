نائب محافظ شمال سيناء ووكيل الصحة يتفقدان مستشفى زويد المركزي

أجري اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ ، يرافقة الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء جولة تفقدية بمستشفى الشيخ زويد المركزي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور خالد محاور محافظ شمال سيناء .

وخلال الجولة تفقد اللواء عاصم نائب المحافظ يرافقه الدكتور أحمد سمير، والدكتور محمد فوزي مدير المستشفى أقسام الاستقبال و العيادات الطبية والصيدلة وأماكن التسجيل وأماكن انتظار المرضى و الأقسام الداخلية.

وأكد نائب المحافظ على حسن معاملة الجمهور وضرورة تقديم الخدمات الطبية والصحية المُرضية لأهالي الشيخ زويد تنفيذاً لتوجيهات السيد اللواء المحافظ.

وعقب الجولة قام نائب المحافظ يرافقه وكيل الوزارة بمتابعة رفع كفاءة مرافق وخدمات المياه والإصحاح بمستشفى الشيخ زويد المركزي.