معاينة مبنى آيل للسقوط بمدرسة أحمد عسكر الثانوية بنات بالعريش

ترأس رئيس مجلس مدينة العريش اليوم، وفدا فنيا لمعاينة مبني آيل للسقوط بإحدى مدارس مدينة العريش، وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وفي استجابة سريعة للمدير العام محسن سالم محمد -رئيس مركز ومدينة العريش- لمعاينة المبنى الآيل للسقوط بمدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات بالعريش، وبناء على الطلب المقدم من الدكتور خالد الشريف رئيس مجلس الأمناء وبرفقة المهندس أحمد يونس مدير الإدارة الهندسية بالمجلس، حيث ان العقار قد صدر له قرار إزالة منذ أكثر من عام ولم يتم التنفيذ حتى الآن، وقد جرى رفع الأمر إلى المحافظ لاتخاذ ما يلزم .

وبناء علي توجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش، والحرص علي مصلحة المواطنين، ولمتابعة أعمال تطهير غرف تصريف الأمطار بالمدينة استمر اليوم الاحد، تطهير غرف تصريف الأمطار بمدينة العريش حيث تم العمل بشارع الفاتح من أمام شارع النافورة مرورا بشاليهات عثماثون وحتى مسجد ال ايوب بشارع البحر للاستعداد لدخول فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار من قبل ادارة الازمات والكوارث بمجلس مدينة العريش.