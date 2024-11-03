" بسبب مشاحنات السلايف".. فلاح يقتل شقيقه بطلقات نارية في البدرشين

منزل العائلة دئما ما يكون الأكثر دفئاً وصوت الضحك يملؤه ولم لا فإءءنه المنزل الذي شهد نشأة الأخوة منذ نعومة أظافرهم ولكن قد تمحي الخلافات تلك الروابط ويتحول منزل العائلة إلي مسرح جريمة يقتل فيه الأخ شقيقه والسبب زوجته.

مشاحنات الزوجات

فالعلاقات الأسرية دائماً ما يكون لها دور مركزي في حياة الأشخاص، حيث تتشابك المشاعر والتفاعلات بين أفراد العائلة بشكل وثيق، ومع ذلك، يمكن أن تتحول هذه الروابط التي يُفترض أن تكون مصدر قوة وتماسك إلى ساحة للصراعات والمشاحنات، خاصة عندما تتداخل عوامل مثل الغيرة والخلافات بين الزوجات.

قد تبدأ هذه المشاحنات بتفاصيل صغيرة، مثل اختلاف في وجهات النظر أو تباين في أسلوب الحياة، أو مشاجرات الأطفال وتتدخل كل أم دفاعاً عن نجلها، لكن قد تتفاقم الخلافات تدريجيًا إذا لم يتم التعامل معها بحكمة.

عندما تتكرر الخلافات بين الزوجات "السلايف" داخل بيت العائلة وتُشعل جذوة الصراع بين الأزواج، قد تدفع تلك التوترات الأخوة إلى مواقف تتجاوز الحدود الطبيعية، مما يؤدي في بعض الحالات إلى نتائج مأساوية لا تُصدق.

تتراكم المشاعر السلبية، وتتصاعد الضغوط النفسية حتى تتحول إلى غضب جامح قد يدفع أحدهم إلى ارتكاب فعل متهور يتسبب في تدمير العائلة بأكملها، هذه الحالات ليست مجرد قصص مؤلمة، بل تذكير قوي بأهمية ضبط النفس والسعي لحل النزاعات قبل أن تتفاقم وتخرج عن السيطرة.

فلاح البدرشين قتل شقيقه

هناك في منطقة البدرشين في محافظة الجيزة استيقظ الأهالي على خبر مؤلم، لم يكن أحد يتوقع أن النزاعات العائلية، التي طالما كانت جزءاً من الحياة اليومية، ستصل إلى هذه النهاية المأساوية كان "حسن ع"، الفلاح البالغ من العمر 54 عامًا، قد أقدم على فعل شنيع.

حيث أطلق النار من بندقية خرطوش غير مرخصة على شقيقه الأصغر، "عصام"، البالغ من العمر 50 عامًا، فأرداه قتيلًا في الحال وأصاب ابن شقيقه، "عبد الله عصام"، برش خرطوش، وذلك بسبب خلافات ومشاحنات بين زوجتي القتيل والقاتل.

الصراع الأسري

تعود جذور الخلاف بين الشقيقين إلى فترة طويلة، حيث كانت العلاقات المتوترة بين زوجتيهما هي النقطة المحورية في تصاعد النزاع، إذ اشتعلت المشاحنات اللفظية بين الزوجتين مرارًا، لتتحول في كل مرة إلى مشاجرات بين الأخوين، في الليلة المشئومة، وصل الخلاف إلى نقطة اللاعودة، فقد اشتد النقاش بين الزوجتين حتى دفع كل واحدة منهما زوجها للدخول في الصراع.

حاول الشقيقان في البداية النقاش، إلا أن الكلمات تحولت سريعًا إلى تهديدات، ولم تلبث الأمور أن تطورت، حيث حمل الأخ الأكبر بندقية وأطلق منها رصاصتين، إحداهما أصابت شقيقه في صدره، لينهي حياته في لحظة خاطفة، أما ابن القتل فقد تلقى رش الخرطوش عندما حاول التدخل لفض النزاع بين والده المجني عليه وعمه القاتل.

جمر تحت الرماد

لم يصدق أهالي المنطقة الخبر، فقد كان الشقيقان معروفين بتعاونهما في أعمال الحقل، لكن الخلافات بينهما كانت كالجمر تحت الرماد، الجريمة بدأت بين الزوجتين، وكل واحدة كانت تحاول إثبات أنها الأقوى، وكانت النتيجة أن دفعت الأخين الثمن غالياً، أحدهما قتيلا تحت التراب والآخر ينتظر طبلية عشماوي.

البداية كانت بتلقي الرائد أحمد يحيي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها دوي إطلاق نار داخل منزل ووجود قتيل ومصاب بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيقين بسبب مشاحنات بين زوجتيهما قام خلالها الأخ الأكبر بإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقه ونجل شقيقه مما تسبب في مصرع الأخ الأصغر وإصابة نجله، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

القبض على المتهم

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

قرارات النيابة

كما أمرت بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير وافٍ عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن كما استعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصاب تمهيداً لسماع أقواله.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات واصطحب فريقا من النيابة العامة بجنوب الجيزة المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم.