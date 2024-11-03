وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد انتظام العمل بوحدتي الكيلو 17 والشهيد خيرى بالقنطرة

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة وحدتى الكيلو 17 والشهيد خيرى الصحية بإدارة القنطرة غرب الصحية ؛للوقوف على سير العمل ،تواجد الفريق الطبي ،جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ،والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية.

وتابعت “مصطفى” سير العمل بعيادة طب الاسرة، وإطمئنت على إنتظام العمل بمبادرة السمعيات لحديثى الولادة وانتظام جلسة التطعيمات، وجودة خدمات عيادة طب الاسنان وإتباع معايير الجودة ومكافحة العدوي ،كما تابعت جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعمل الوحدة .

وأشادت وكيل وزارة الصحة بإنضباط العمل بعيادة العلاج الطبيعي الجديدة بالوحدة ،وتواجد اخصائي العلاج الطبيعي وأوصت بمزيد من الدعايا لزيادة التردد على العياده ،وراجعت كشوف الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر مخزون كافى من الأدوية بالصيدلية ،تم إتطلعت على تفعيل مبادرة ١٠٠ مليون صحة ومعدل تردد المواطنين.

وإستكملت وكيل وزارة الصحة الجولة بالمرور على وحدة الشهيد خيرى لمتابعه التواجد والقوى البشريه والتاكد من تفعيل خدمات المبادره الرئاسيه ١٠٠ مليون صحة والتوجيه بمتابعه رضاء المنتفعين وإطمأنت على سير العمل بالإستقبال وعيادتى الجلدية والأسنان وتبين وجود عطل بكرسي الكشف وأوصت بسرعة التواصل مع ادارة الشئون الادارية واصلاحة فورا.

وأكدت وكيل وزارة الصحة على إستمرار الرقابة والمتابعة على الوحدات الصحية ؛للوقوف على مدى انضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة....