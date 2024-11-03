ads
الأحد 03 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الانتخابات الأمريكية 2024.. خبير: نتنياهو يُراهن على فوز ترامب

الرئيس السابق دونالد
الرئيس السابق دونالد ترامب وكاميلا هاريس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس السابق دونالد ترامب مُتحيز بشكل أعمى لدولة الاحتلال، وسيقر الوضع الجديد الذي فرضته دولة الاحتلال في قطاع غزة ولبنان، بينما كاميلا هاريس المرشحة للرئاسة الأمريكية ترى أن الحل في المنطقة غير قائم على الحل العسكري فقط، ولكنه سياسي أيضًا.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن بعض المسلمين في أمريكا أسسوا حركة تدعو لعدم التصويت لكلا المرشحين في الانتخابات الأمريكية، خاصة أن كلا الطرفين متحيزان بشكل كامل لدولة الاحتلال.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو يُراهن على أن دونالد ترامب سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسيأتي في يناير ليقر الأمر الواقع الجديد الذي فُرض في المنطقة، لافتًا إلى أن "هاريس" إذا جاءت فستطالب دولة الاحتلال بحل الدولتين.

الانتخابات الأمريكية 2024 الانتخابات الامريكية انتخابات أمريكا انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية ترامب هاريس رئيس أمريكا القادم