الانتخابات الأمريكية 2024.. خبير: نتنياهو يُراهن على فوز ترامب

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس السابق دونالد ترامب مُتحيز بشكل أعمى لدولة الاحتلال، وسيقر الوضع الجديد الذي فرضته دولة الاحتلال في قطاع غزة ولبنان، بينما كاميلا هاريس المرشحة للرئاسة الأمريكية ترى أن الحل في المنطقة غير قائم على الحل العسكري فقط، ولكنه سياسي أيضًا.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن بعض المسلمين في أمريكا أسسوا حركة تدعو لعدم التصويت لكلا المرشحين في الانتخابات الأمريكية، خاصة أن كلا الطرفين متحيزان بشكل كامل لدولة الاحتلال.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو يُراهن على أن دونالد ترامب سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسيأتي في يناير ليقر الأمر الواقع الجديد الذي فُرض في المنطقة، لافتًا إلى أن "هاريس" إذا جاءت فستطالب دولة الاحتلال بحل الدولتين.