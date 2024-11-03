الانتخابات الأمريكية 2024.. 5 سيدات ترشحن لرئاسة البيت الأبيض

مع اشتعال السباق بين مرشحى الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس ودونالد ترامب، أصبحا متقاربان للغاية، وغالبية استطلاعات الرأى لم تكن كلها تأتى بتفوق طرف على الآخر.

ونستعرض معكم 5 سيدات ترشحن لرئاسة البيت الأبيض، حيث لم تكن هاريس أول سيدة تترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ونقدم لكم أبرز المرشحات

كاملا هاريس

كاملا هاريس

هي سياسية ومحامية أمريكية، ونائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، شغلت منصب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الأحدث عن ولاية كاليفورنيا منذ عام 2017، سبق وأن ترشحت عن الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس لانتخابات عام 2020.

وأعلن الحزب الديمقراطي ترشيحها للانتخابات الرئاسية لعام 2024 وذلك في مؤتمره بمدينة شيكاغو.

ولِدت “هاريس” في أوكلاند في كاليفورنيا، وتخرجت من جامعة هوارد وجامعة كاليفورنيا من كلية هيستينغز للقانون.

بدأت حياتها المهنية في مكتب المدعي العام لمقاطعة ألاميدا، وذلك قبل تعيينها في مكتب المدعي العام لمقاطعة سان فرانسيسكو، وبعد ذلك في مكتب المدعي العام لمدينة سان فرانسيسكو، وانتخبت في عام 2003 مدعية عامة لمنطقة سان فرانسيسكو.

وانتخبت لمنصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا في عام 2010 ولعيد انتخابها، وبمجرد إعلان بايدن دعمه، سارعت هاريس إلى تأكيد عزمها على أن تبقى في البيت الأبيض كرئيسة، وليست فقط نائبة للرئيس.





فكتوريا وودهول

فيكتوريا وودهول وهي ناشطة أميركية وزعيمة حركة حق المرأة في الاقتراع.

ولدت في 1838، واشتهرت بأنها أول امرأة تترشح لرئاسة أميركا أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر، في عام 1872.

وتعد فيكتوريا أول امرأة تعمل في مجال السمسرة في وول ستريت بنيويورك، وعملت أيضًا في الإعلام ثم انتقلت إلى إنجلترا، وعاشت واستقرت فيها حتى وفاتها في 1927.

ولدت فيكتوريا كلافلين في بلدة هومر الريفية بولاية أوهايو، في 1838، لأبوين غير متزوجين، وكانت أمية خلال السنوات الأولى من حياتها، ولم تتلق التعليم إلا بعد بلوغها سن الحادية عشرة.



شيرلي تشيشولم

شيرلي تشيشولم

هي سياسية أمريكية من أصول أفريقية تنتمي إلى الحزب الديموقراطي وهي أول امرأة سوداء تنتخب لعضوية الكونغرس الأمريكي (مجلس النواب) ما بين عامي 1969 إلى عام 1983. وكانت شيرلي تشيشولم أول امرأة سوداء تخوض انتخابات الحزب الديمقراطي لمنصب مرشح رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1972 قبل أن تخسر ترشيحها لصالح المرشح الديمقراطي الآخر جورج ماكجفرن.

جيرالدين فيرارو



في عام 1984، أعلنت جيرالدين فيرارو ترشحها كنائبة للرئيس في انتخابات 1984، وكانت حينها أول امرأة ترشح من قبل حزب كبير لهذا المنصب. جيرالدين فيرارو، محامية وسياسية أميركية ونائبة في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي. نشأت فيرارو في مدينة نيويورك وعملت مدرسة في مدرسة عامة قبل أن تبدأ بالتدر ب كمحامية.

انضمت فيرارو إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة كوينز عام 1974.

وعام 1978، انتخبت لمجلس نواب الولايات المتحدة، حيث ركزت على إقرار التشريعات المُنصِفة للمرأة في مجالات الأجور والمعاشات وخطط التقاعد.

تولسي جابارد



ترشحت تولسي غابارد عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية لعام 2020.

وولدت في 12 أبريل عام 1981، في ساموا الأمريكية. انتقلت عائلتها إلى هاواي واستقرت هناك عندما كانت غابرد تبلغ من العمر عامين،ثموتولت تولسي منصب نائبة رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية حتى 28 فبراير 2016، وترشحت في الانتخابات التمهيدية عام 2020 عن الحزب الديمقراطي.