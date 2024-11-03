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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"مواطنون ضد الغلاء" عن ارتفاع أسعار البيض: "التجار بيكسبوا أكتر من بتوع المخدرات"

محمود العسقلاني،
محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء
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قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن البيض التركي جيد للغاية، ويحتوي على صفار بدون زفارة على الإطلاق مثلما يحدث في البيض المصري، معقبًا: "الفرخة التركية متربية أحسن تربية، والفرخة بتاعتنا مشفتش بقرش تربية".

وأضاف "العسقلاني"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن سعر الكتكوت يقدر الآن بـ52 جنيهًا، رغم أن تكلفته في الحقيقية لا تزيد عن 10 جنيهات فقط، معقبًا:" والله بتوع المخدرات لا يكسبوا أموال بهذا الشكل".

وأوضح أن ما يفعله كبار منتجي البيض يُعتبر جريمة، لأنهم يكسبون مليارات على حساب مستوى معيشة المواطن المصري.

محمود العسقلاني البيض التركي الإعلامي هيثم بسام كبار منتجي البيض