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الأحد 03 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شعبة الدواجن: تخزين البيض سبب ارتفاع سعره

أسعار البيض
أسعار البيض
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قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن بعض منتجي البيض يخزنون البيض لإحداث شح في السوق، ومن ثم رفع الأسعار، وهذا الأمر يحدث أيضًا مع الكتكوت الذي يُباع بسعر مبالغ.

ولفت"السيد"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن مصر تمتلك خبرات تراكمية كبيرة جدًا في إنتاج البيض، ولكن المشكلة تتمثل في عدم الالتزام بالمعايير.

وأشار إلى أن كبار التجار يُريدون احتكار الصناعة، وإخراج صغار المنتجين من السوق من خلال رفع سعر الكتكوت بصورة كبيرة على صغار المربين.

الدكتور عبد العزيز السيد شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية منتجي البيض البيض