شعبة الدواجن: التكلفة الفعلية لكرتونة البيض 80 جنيهًا

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن تكلفة كرتونة البيض تُقدر بـ 5 كيلو علف فقط، وكيلو العلف بـ17 جنيهًا أي أن الكرتونة لا تزيد تكلفتها عن 80 جنيهًا، في حين تباع في المزرعة بـ160 جنيهًا، وصولاً للمستهلك بـ180 أو 220 جنيهًا حسب المنطقة.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال لقائه مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن ارتفاع أسعار البيض يرجع لعدة أسباب منها خروج 40 % من منظومة إنتاج البيض في عام 2022، وهذا أدى لخفض الإنتاج من 14 مليار لـ8 مليار بيضة، وهذا يعني وجود فجوة تقدر بـ5 مليارات بيضة.

وأوضح أن المربين لم يدخلوا قطعان جديدة لإنتاج البيض بعد 2022، وهذا أدى لخفض الإنتاج، وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن المنتج إذا أدخل دورات جديدة فهذا من شأنه أن يُخفض الأسعار بصورة كبيرة.